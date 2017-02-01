LE_Ranger (le_ranger) wrote in warhistory,
LE_Ranger
le_ranger
warhistory

Новое слово в военно-исторической реконструкции

Военно-историческая реконструкция - дело нынче популярное и, что уж говорить, многое даёт в части популяризации военной истории.
Вот только чем дальше - тем, хм... интереснее.
Есть в Ленинградской области мероприятие, которое проводится из года в год и считается знаковым - прорыв/снятие Блокады в Порожках, у мемориала "Январский Гром".
Прошло оно и в этом году. Вот только... Очень уж колоритные персонажи нынче встречались на мероприятии в Порожках.
К примеру, была замечена не иначе как Кончита Вюрст:

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Ну и разного по мелочи...
Знамена со свастикой тоже традиционно были:

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Одеяла, покрывала:

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Цветастые платки, странные шапки:
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Ну а закончилось, как всегда, атакой терминаторов на германские позиции - умирать Красная Армия не желает категорически:
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Военная история, говорите? Подвиг народа?
Или все же шоу с клоунами на потеху публике?

П.С. Все фотографии взяты из открытых источников в интернете, авторов знаю лишь тех, что проставили на фото свои логотипы.
Tags: блокада Ленинграда, реконструкция
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