Новое слово в военно-исторической реконструкции

Вот только чем дальше - тем, хм... интереснее.
Есть в Ленинградской области мероприятие, которое проводится из года в год и считается знаковым - прорыв/снятие Блокады в Порожках, у мемориала "Январский Гром".
Прошло оно и в этом году. Вот только... Очень уж колоритные персонажи нынче встречались на мероприятии в Порожках.
К примеру, была замечена не иначе как Кончита Вюрст:
Ну и разного по мелочи...
Знамена со свастикой тоже традиционно были:
Одеяла, покрывала:
Цветастые платки, странные шапки:
Ну а закончилось, как всегда, атакой терминаторов на германские позиции - умирать Красная Армия не желает категорически:
Военная история, говорите? Подвиг народа?
Или все же шоу с клоунами на потеху публике?
П.С. Все фотографии взяты из открытых источников в интернете, авторов знаю лишь тех, что проставили на фото свои логотипы.
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